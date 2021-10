Pau Gasol ha sigut el protagonista aquest matí a Fontajau. El llegendari jugador, que dimarts va anunciar la seva retirada, als 41 anys, en un acte al Liceu, és el vicepresident del Bàsquet Girona, el club que presideix el seu germà Marc, i tal i com va dir en el seu acte de comiat, entre els seus projectes de futur hi ha seguir col·laborant amb l'entitat. Avui el gran dels Gasol ha visitat l'entrenament, ha parlat amb els jugadors, i els ha donat ànims abans que dissabte arrenqui la lliga de la LEB Or a la pista del Juaristi.

L'equip de Carles Marco prepara l'estrena a la lliga després d'haver-se adjudicat dissabte passat la Lliga Catalana. Mentretant el club també està a l'expectativa de la decisió de Marc Gasol sobre el seu futur. L'expivot dels Lakers sembla que ha donat per tancada la seva etapa a la NBA i ara es planteja seguir la seva carrera a Girona, sense descartar una possible oferta del Barça.