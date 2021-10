Ni dos dies va trigar Pau Gasol en complir les seves intencions ara que ja s’ha retirat. L’expivot català va anunciar dimarts passat que posava el punt i final a la seva carrera com a jugador de bàsquet professional als 41 anys, després d’una trajectòria plena d’èxits que l’han convertit en llegenda, en un acte al Liceu. Va complir el seu desig de tancar el cercle on va començar tot: amb el Barça al Palau Blaugrana. I considerava que havia arribat el moment de fer un pas al costat per dedicar-se a la seva família i nous projectes, entre els quals implicar-se més al Bàsquet Girona, fundat i presidit pel seu germà Marc.

Dit i fet. Pau Gasol, que és el vicepresident del club gironí, va ser el gran protagonista d’ahir a Fontajau. El llegendari jugador va visitar l’últim entrenament de l’equip de Carles Marco abans de posar rumb avui cap a Guipúscoa, on demà estrenen una nova temporada a la LEB Or davant el Juaristi (17 h). El Girona hi arribarà amb bones sensacions, després de proclamar-se campions de la Lliga Catalana contra el Prat i veure com totes les peces comencen a encaixar. El germà gran dels Gasol va donar ànims a la plantilla, compartint les seves impressions, i va seguir la sessió matinal del grup al costat del director esportiu Jordi Plà.

Des del club tothom està a l’expectativa de quina serà la decisió que prendrà Marc Gasol sobre el seu futur. L’expivot dels Lakers sembla que ha donat per tancada la seva etapa a l’NBA, iniciada després de sortir de l’Akasvayu, i s’està rumiant seguir amb la seva carrera a Girona, on ja se sap que té el desig de retirar-se, o escoltar un possible interés del Barça.