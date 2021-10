El president del Barcelona, Joan Laporta, va revelar que quan estiguin en dansa les obres de remodelació del Camp Nou el primer equip anirà «a jugar com a màxim un any a l'Estadi Johan Cruyff, que s'ampliarà entre els 40.000 i els 50.000 espectadors» en una entrevista que va fer ahir al programa El Món a RAC 1. «Si l’Assemblea de Compromissaris ens autoritza (el dia 17) perquè treballem per aconseguir aquest capital ens agradaria començar les obres l'estiu que ve. Estem contemplant diferents possibilitats, però la que té més força és l'Estadi Johan Cruyff. El Nou Camp Nou estarà acabat en 3 o 4 anys i tindrà 110.000 espectadors», ha afegit.

Segons el president blaugrana, el projecte Espai Barça «és fonamental per a la viabilitat del club, tenir un nou estadi i el Campus Barça generarà nous ingressos». A més a més, considera que el crèdit que es pretén demanar de 1.500 milions d'euros per poder finançar-ho «no és un crèdit habitual perquè no hi ha l'obligació de començar a retornar-lo fins que els edificis estiguin construïts i es pugui començar a generar diners amb ells». En aquest sentit, Laporta ha explicat que el fons inversor «Goldman Sachs (que ja es va encarregar del refinançament de part del deute del Barça aquest estiu) hi està molt interessat». «Vam tenir una reunió amb ells la setmana passada i comprenen molt la manera de finançar aquest projecte», ha dit.

D’altra banda, sobre la marxa de Leo Messi va dir que creu que «tenia l’oferta del PSG damunt la taula abans que s'anunciés que se n'anava del Barça». I va admetre que quan va veure que no el podien retenir econòmicament li va passar pel cap que «el jugador pogués arribar a proposar jugar gratis amb el Barça».