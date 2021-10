Ha arribat el dia. Superada la pertinent i sempre necessària pretemporada, amb els alts i baixos habituals, el primer capítol d’aquesta nova aventura el tancava amb èxit el Bàsquet Girona dissabte passat, guanyant el Prat a Fontajau per coronar-se campió de la Lliga Catalana, revalidant així el títol. Ara bé, és avui quan se serveix el plat principal després d’un bon aperitiu. La LEB Or aixeca el teló. Recuperat el format habitual, i sense el galimaties de l’últim curs, els de Carles Marco jugaran contra tots els rivals de la seva categoria. Sense grups ni tants embolics. El primer, el Juaristi d’Azpeitia. Precisament, el botxí dels gironins fa dos anys en la final de la Copa LEB Plata. Ara es retroben una categoria per sobre.

Tota la plantilla està disponible i l’objectiu és clar. Sumar la primera victòria. Marco té assumit que no serà gens fàcil. «Ells tenen molts automatismes de l’any passat. Es coneixen, juguen a casa i no tenen cap pressió. És un grup que barreja jugadors joves amb molt de talent i d’altres ben experimentats, que tenen sentiment cap al club i molt de caràcter». Per superar aquest obstacle, la seva recepta és clara: «Serà difícil, però si volem guanyar hem de fer un pas endavant. A Fontajau ens hem de fer forts i som conscients que fora de casa ens costarà sumar victòries». El Juaristi no podrà comptar amb l’ala-pivot Kevin Buckingham, lesionat de gravetat ara fa un mes i qui necessitarà força temps per recuperar-se. Però això no evita que sigui un rival a tenir en compte. Ha arribat Ryan Timothy Nicholas per substituir-lo i formar part d’una plantilla que té un vell conegut a Fontajau: el neerlandès Menno Dijkstra.

Independentment del rival, Marco veu «preparat» el seu equip per debutar a la Lliga i l’anima a seguir «progressant adequadament». Afronta amb «il·lusió» aquest inici i, si bé admet que «hem de millorar encara moltes coses», destaca per sobre de tot «l’actitud» i la «motivació» dels seus jugadors. Per avui els té a tots a la seva disposició. I el nom de Marc Gasol, que continua sonant perquè el president i propietari del club no s’ha pronunciat sobre el seu futur. «Està molt involucrat i entrena amb nosaltres, com ja feia abans. No hi vull pensar més i ja veurem què és el que passa. De moment, que l’afició s’il·lusioni amb nosaltres».