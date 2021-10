El migcampista canari del FC Barcelona Pedri figura entre els 30 candidats a guanyar la Pilota d’Or de 2021, al mateix temps que opta al trofeu Kopa, que designa al millor futbolista sub-21, segons va revelar ahir la revista France Football. A la llista, lògicament, també hi és l’argentí del París Saint-Germain Lionel Messi, que l’ha guanyat sis vegades, inclosa l’última en 2019, ja que en 2020 no es va lliurar per la pandèmia. L’exjugador del Barcelona va guanyar la passada Copa Amèrica i és el màxim favorit a guanyar-lo.

Pedri, de 18 anys, va ser triat millor jove de la passada Eurocopa. A la llista de possibles vencedors hi són també Gerard Moreno, del Vila-real, o Luis Suárez, de l’Atlètic de Madrid. A més a més, hi figuren també Benzema i Courotis (Reial Madrid), Lautaro Martínexz (Inter), Neymar (PSG), Oblak (Atlètic, César Azpilicueta i Jorginho (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Manchester U.), Phil Phoden (City) o Mbappé (PSG).