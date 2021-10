El Bordils va encaixar ahir la primera derrota de la temporada després de caure de manera contundent contra l’invicte La Roca per 24 a 37. Aquesta derrota fa que els gironins baixin una posició i ocupin el sisè lloc amb dues victòries i una derrota en els tres primers partits. Ahir, els locals van perdre pistonada a la segona part després de fer un molt bon primer temps. En cap moment els barcelonins van poder anar-se’n de molt en el marcador; però a la represa van ser una piconadora ofensiva. Entre exclusions i errades el marcador final es va tancar amb el 24-37.

El Banyoles seguirà una setmana més amb el seu caseller de victòries buit després de caure a la pista del Sant Esteve Sesrovires per una diferència d’onze gols (34-23). Els del Pla de l’Estany amb aquesta derrota i després de tres partits segueixen sense conèixer la victòria. Un triomf que ahir en cap moment va esgarrapar ja que no van poder posar-ne per davant en els quaranta minuts de partit. A la primera meitat, encara, els banyolins van poder apropar-se als rivals. Però als deu minuts de la represa la diferència ja era de deu gols. Una distància insalvable que els va sentenciar.

El Barça es va quedar sense aixecar el Campionat del Món del Clubs d’handbol, la Super Globe, per tercera vegada consecutiva després de perdre la final del torneig davant el Magdeburg alemany (33-28). Després d’un inici igualat amb avantatges curts per part dels dos equips, els alemanys van posar la directa en el tram final de la primera meitat per marxar als vestidors tres gols per sobre (19-16). I en la represa, els blaugrana sempre es van veure a remolc i sense massa opcions per retallar la diferència i aixecar aquest torneig per sisè cop en la seva història.