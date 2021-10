El Bàsquet Girona aixecava el teló de la temporada davant el Juaristi d’Azpeitia, equip acabat d’ascendir en el qual es consoliden les joves promeses del planter del Baskonia. S’acabaven les proves per a l’equip de Carles Marco, que arribava amb bones sensacions després d’aixecar la Lliga Catalana Leb Or davant el Prat, i se’n va sortir, amb una victòria ben treballada.

Els gironins van sortir concentrats i van aconseguir saturar l’equip local en els primers compassos de partit. Només quatre punts pels bascos en els primers sis minuts de partit. Bon treball coral al darrere que no es va traduir en atac. El Bàsquet Girona va estar negat durant el primer quart de cara al triple. Cap tir encistellat des de més enllà dels 6’75 metres d’un total de nous intents, tot i generar bones situacions de tir. Sense encert, però amb convicció amb el joc a realitzar, el Girona va arribar empatat a dotze al final del primer quart.

L’últim tram del període inicial i els primers instants del segon quart es van veure marcats per la irrupció d’un Hanzlik encertat des del triple i que se’n va anar al descans amb tretze punts. El jugador txec era l’únic capaç de fer mal al Girona. Els problemes dels visitants continuaven des del perímetre i no van convertir cap triple abans del descans. Homes com Sàbat o Vecvagars, especialistes des de la distància, mostraven registres sorprenents en aquest àmbit estadístic. Un zero de disset preocupant. No es podia retreure l’entrega a l’equip de Carles Marco, que seguia carregant al rebot i anotant alguns punts de segona jugada. Franch era el far al qual es va agafar el Girona per dirigir l’atac en el primer temps. El desencert d’ambdós equips va portar a un ajustat resultat al descans amb un avantatge mínim pels de fora (27-28).

Millora substancial dels dos equips en la faceta ofensiva en el tercer quart. Franch va continuar dirigint els seus en atac i demostrant la seva veterania i qualitat en accions de murri per robar la pilota o assistir als companys. La nota positiva va ser el primer triple encertat de tot el partit. Sàbat va ser l’encarregat d’encetar el comptador de llançaments de tres punts, però els gironins no van tornar a anotar en el tercer quart de tres.

El moment decisiu

Inici elèctric del Bàsquet Girona en el darrer quart. Parcial de zero a set en el primer minut i mig, gràcies a un triple de Cosialls, el segon de l’equip en l’enfrontament, que obria la primera diferència a favor dels visitants. L’experiència de Sàbat i Franch per jugar aquests minuts va ser clau per tal d’aconseguir la primera victòria de l’any. De fet, un triple de caràcter de Franch va donar un nou màxim avantatge de nou punts a cinc minuts del final. La victòria no va ser fàcil, però l’equip presidit per Marc Gasol va saber patir per endur-se el partit.

El Juaristi va intentar una última vegada acostar-se al marcador mitjançant una espectacular esmaixada de Thiam, amb dos més un inclòs (55-60). Sàbat no va tardar a respondre amb un triple.

El patiment va acompanyar el Girona fins al final del partit. No va ser fins que una recuperació de Cosialls i la posterior cistella de Jawara van permetre agafar una mica d’aire.

Els gironins encara van haver de defensar una última vegada als bascos. Excel·lent tasca perquè la penetració d’Hanzflick, a qui havia estat molt difícil aturar fins al moment, no va tocar ni el cèrcol. Sortida ràpida al contracop per acabar amb una safata de Stürup sobre la botzina.

Esclat d’alegria a la banqueta visitant, conscients tots els seus integrants de la importància de la victòria aconseguida a domicili i de començar amb bon peu la lliga. Amb la victòria al sac, les mirades es centren als despatxos i la llotja, per veure si Marc Gasol acaba anunciant el seu futur .