El Girona B ha hagut de suar de valent per imposar-se al cuer de la categoria, el Castelldefels. No ha estat fins a l'afegit de la segona part que un gol de Dawda ha donat els tres punts als locals. Abans, primera meitat de domini pel filial del Girona. Els blanc-i-vermells han tingut les ocasions més clares del primer temps, però el porter visitant i la manca de punteria han evitat que el gol pugés al marcador. Després de l'empat a zero al descans a Riudarenes, en els segons quaranta-cinc minuts, els gironins han estat incapaços de superar la defensa del Castelldefels, fins que a l'afegit Dawda ha marcat de cap per mantenir en el lideratge a l'equip d'Axel Vizuete.