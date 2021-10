Un irreconiexible Spar Girona ha perdut aquesta tarda de forma contundent a la pista del Campus Promete (68-46), i ho ha fet en un partit que mai a tingut opcions de guanyar després de veure's superat tan en atac com en defensa pel conjunt rival. I és que si l'altre dia, en l'Eurolliga davant el Sopron es van veure alguns brots verds tot i perdre, avui les gironines han tornat a mostrar la seva pitjor cara.

Ja s'ha vist des de bon començament que avui no seria un bon dia per al conjunt entrenat per Alfred Julbe. Després de 15 minuts, només havien anotat dues cistelles de dos (de 15 intents) i dos triples (de 7 intents). En canvi, les contrincants havien fet sis triples i això havia fet disparar la diferència fins als 18 punts (30-12).

Al descans 35-16 i les sensacions no eren bones. Només una petita reacció en l'inici del tercer període (42-30), gràcies a una defensa una mica més agressiva, ha fet creure, per un moment, en la remuntada. Però tot ha quedat en un miratge, perquè llavors les de La Rioja han tornat a agafar la iniciativa i el domini del partit. Han arribat a dominar per un màxim avantatge de 24 punts (68-44) i la desfeta final per 22 punts (68-46) deixen a un Spar Girona molt tocat de cara a la vista a la pista del Familia Schio de dijous a l'Eurolliga.