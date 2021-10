Els Dragons Catalans hauran d’esperar per fer-se amb el títol de la «Super League» de Rugbi després de caure contra els Saint Helens (10-12) a l’estadi d’Old Trafford. Els de Perpinyà es van avançar en el marcador amb un xut entre pals (2-0) però els anglesos van capgirar el marcador (2-6). Tot i això, amb una marca i dos xuts entre pals, els catalans es van posar 10-6 en el minut 50. Amb mitja hora per jugar, els Saint Helens van tornar a girar el marcador (10-12) per acabar aixecant el títol.