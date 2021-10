El Girona juvenil no aixeca cap en aquest inici de Lliga i torna a empatar en la seva visita al camp del Cornellà (0-0). En un partit on cap equip va ser mereixedor d’endur-se els tres punts del Municipal, els gironins ho van intentar tot fins al darrer minut. Fins i tot, l’entrenador blanc-i-vermell, Àlex Marsal, va fer una bateria de canvis per introduir alguna cosa nova que va quedar en res.

La temporada passada del juvenil del Girona va ser excepcional. Fins al darrer moment els blanc-i-vermells van tenir opcions d’aconseguir el títol de Lliga. Enguany, les expectatives són altes. Tan altes que no s’estan complint. Ahir, els gironins van tornar a empatar un partit -i ja en porten tres de seguits- el camp del Cornellà. El marcador final va fer justícia a un partit on el degoteig d’ocasions va ser inexistent. Cap equip va estar a prop d’endur-se els tres punts. Alguna oportunitat, si se’n pot dir així, va arribar des d’algun servei de cantonada. Però al final res. Amb això, el Girona aconsegueix un punt insuficient per allunyar-se de les posicions de descens.