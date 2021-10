Més de 280 equips i al voltant de 1.100 corredors van participar ahir a l’Oxfam Intermón Trailwalker, disputada en un recorregut de 50 quilòmetres entre Girona i Sant Feliu. Una cursa que aquest any ha arribat a la seva desena edició i que ha tornat a posar de manifest la gran força solidària recaptant gairebé 380.000 euros, que tenen per objectiu que 60.000 persones tinguin accés a aigua potable en projectes de l’organització a l’Àfrica i l’Amèrica Llatina. «Felicitem i donem les gràcies a tots i totes les participants. Un any més, ha estat una ocasió per compartir moments especials i inoblidables», afirmava Oscar Hernández, director de la prova.

El primer equip a completar tot el recorregut de 50 quilòmetres entre Girona i Sant Feliu, passant per municipis com Cassà, Llagostera o Santa Cristina d’Aro, va ser el Kriter Software. El grup format per Antoni Navarro, Marc Orantes, Ivan Montllor i Jordi Vázquez va acabar amb un temps de 4 hores, 7 minuts i 30 segons. El segon equip classificat va ser el BS CEO El Margalló -Ester Anglada, Xavi Ferret, Iván de Dios i Cristina Jiménez-, i el tercer, el BS Alt Empordà -Sergi Navas, Daniel Padilla, Josep Santos i Pere Llobet.

Però l’Oxfam Intermón Trailwalker va més enllà de resultats, classificacions i marques, ja que alguns classificats van arribar a la meta després de fer el recorregut amb més de 10 hores. I és que és una marxa solidària on diferents equips, 280 en el cas d’aquesta edició, recorren quilòmetres amb un únic objectiu: lluitar contra la pobresa i facilitar l’accés a l’aigua potable a aquella gent més necessitada. Una prova que, a més, se celebra en vuit països més amb el mateix objectiu: Austràlia, Hong Kong, Gran Bretanya, Nova Zelanda, Bèlgica, França, Irlanda i Índia.

Els equips de la Trailwalker estan formats per quatre membres, que han de començar i acabar junts la prova, tenint a dues persones de suport. Abans de l’esdeveniment cada equip es compromet a recaptar un mínim de 1.500 euros en donatius de familiars, amistats o coneguts. I tots aquests diners aconseguits aniran destinats a projectes per facilitar aquest accés d’aigua potable en països necessitats com Etiòpia, Txad o República Centreafricana.