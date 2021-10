Després d'una mala setmana amb la desfeta contra l'Albacete i l'eliminació de la Copa Federació enfront l'Izarra, el Costa Brava viatjava fins a Andalusia per treure quelcom de profit. Davant tenia un Algesires a qui millor li anaven les coses, i així ho ha demostrat. Dos gols seguits als minuts 6 i 7 han posat el partit coll avall pels gironins, que lluny de competir, han vist com a la mitja part el marcador era de 4-0. A la represa, i sense gairebé res a fer, Galindo ha retallat distàncies. Un gol insuficient i més si els gaditans veien porta per cinquena vegada per posar el 5-1 definitiu. Amb això, el Costa Brava perd el tercer partit seguit a la Lliga i el que és més preocupant: s'enfonsa a la classificació i les sensacions no són gens bones.