En menys d’una setmana el Costa Brava ha patit dos sotracs. I dels grans. Va perdre el primer partit del curs a casa contra l’Albacete; i va caure eliminat, tres dies després, de la Copa Federació -competició en què defensava el títol- contra l’Izarra en la tanda de penals. Avui a les 12 del migdia, els blaugranes tindran l’oportunitat de deixar enrere la mala ratxa al Nuevo Mirador d’Algesires. Un estadi on arriben dos equips amb dinàmiques ben contraposades: a part de l’eliminació de dimecres, el Costa Brava encadena dues desfetes a la Lliga i ocupa posicions de descens; en canvi, els gaditans són vuitens i enllacen tres partits sense perdre.

«Anímicament estem recuperats i físicament també. En el partit de dimecres contra l’Izarra vam fer servir jugadors que potser encara no havien tingut tant de protagonisme. Ens hem preparat per avui. Segons el físic, hem mirat més per la recuperació que no pas per la força. Amb aquesta fórmula crec que podrem competir al màxim nivell», comentava l’entrenador del Costa Brava, Oriol Alsina.

De l’equip que tindran avui al davant, Alsina va destacar que «tenen un punta i un mitja punta que acumulen sis gols entre ells. És un equip molt compacte, defensivament són molt bons i complicats de superar. A més, són molt forts físicament i molt ben treballats. Tenen gent al mig del camp amb molt d’ofici i que són capaços de fer mal per dins i per fora. En estratègia ofensiva també caldrà estar a l’aguait». Entre els jugadors gaditans cal destacar un Jordi Figueras amb passat al Rayo Vallecano o Betis.