Els dos precedents del curs anterior entre el Campus Promete i l’Spar Girona porten bons records. Les jugadores entrenades per Alfred Julbe van destacar per una alta anotació guanyant els dos enfrontaments (70-96 i 93-57). Avui, a les sis de la tarda, les gironines viatgen fins a La Rioja per enfrontar-se a un rival, que «a priori», no hauria de presentar gaires contratemps per superar-lo. Un i altre equip arriben amb cert desgast físic a causa dels respectius partits disputats entre setmana: victòria del Campus Promete contra l’Ensino Lugo a la Lliga, mentre que l’Spar Girona va caure contra el Sopron a l’Eurolliga. Una competició que va veure les primeres pinzellades de Kennedy Burke amb la samarreta gironina. Avui hi serà, igual que Laia Palau, ja recuperada d’una lesió i amb una mica de rodatge en els dos últims compromisos. Però qui no hi és Onyenwere fora de combat i la seva arribada és una incògnita.

No es pot dir que arribin els dos conjunts en diferents dinàmiques però amb cara i creu en els seus últims partits. El passat dijous les de Logronyo van sumar el primer triomf de la temporada contra l’Ensino Lugo per 84-77, mentre que les gironines van caure en l’estrena de l’Eurolliga a Fontajau per 63-68. No obstant jugar els dos equips entre setmana, les locals podrien arribar amb un pèl més de desgast físic ja que per superar les gallegues van haver de patir dues pròrrogues. «És un equip bastant similar a la temporada passada. Això fa que es coneguin molt bé entre elles. Ens costarà en aquest aspecte, però haurem de fer el nostre joc de sempre», comentava a la prèvia una Laia Flores que coneix bé a les de La Rioja ja que allà hi va jugar un curs. Sobre el seu pas per Logronyo, la mataronina destacava que «vaig estar-hi molt bé. Va ser un curs molt especial. Tinc moltes ganes de retrobar-me amb la gent d’allà, però el que m’importa de veritat és poder fer-ho bé per ajudar l’equip a guanyar».

Per culpa de l’allau de lesions que està travessant l’equip en aquest inici de temporada, Flores està tenint més protagonisme que l’any passat. En quatre partits de competicions estatals (Supercopa i Lliga) la base ha sumat una mitjana de més de 30 minuts per partit. Anotant més de vuit punts i aconseguint una valoració de més de 10. A part de la gran notícia que és la seva participació, per avui Alfred Julbe comptarà també amb Kennedy Burke, que debutarà a la Lliga.

Si Flores esta essent una de les peces més destacades de l’Uni, per part del Campus Promete brillen tres jugadores amb uns números d’anotació iguals o superiors als dos dígits. Aina Ayusa amb 9,7 punts per partit, de Jovana Nogic amb una desena exacta i de Paula Estebas Armas amb 13. Totes tres jugaran al servei d’un equip que voldrà aprofitar l’embranzida per enllaçar dues victòries seguides a la Lliga i aconseguir-ne la primera a casa.