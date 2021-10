Per seguir sent líder, el Girona B haurà de superar avui el Castelldefels a Riudarenes (12.00 h). Els barcelonins són els cuers de la Tercera RFEF després de sumar només un punt en quatre jornades. Mentre que els d’Axel Vizuete es troben en gran estat de forma i lideren en solitari la categoria. La seva ratxa particular de victòries es va veure frenada l’última jornada amb un empat sense gols en el derbi davant l’Olot, però segueixen sense conèixer la derrota.