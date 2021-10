Desfeta inesperada de l’Spar Girona a la pista del Campus Promete (68-46) en un partit on el conjunt entrenat per Alfred Julbe va ser, pràcticament, irreconeixible, tant en atac com en defensa. Molts errors en el joc ofensiu, no només en llançaments, sinó també força imprecisions en passades i penetracions. I moltes errades també en defensa, on va faltar agressivitat en gairebé tot moment, i això ho van aprofitar les rivals per penetrar de forma molt còmoda cap a cistella o llançar soles des de la línia de 6,75. I tot això va fer que l’Uni quedés descartat de la lluita per la victòria ja en el segon quart, quan les locals, que ja havien fet sis triples, van arribar a tenir un avantatge de 21 punts (35-14). Només una tímida reacció va fer que les gironines es posessin a 12 punts en l’inici del tercer quart (42-30), quan la defensa va ser més agressiva, però això va ser només un miratge. Les de La Rioja, especialment de la mà de Serena Geldof, amb 17 punts, van tornar a augmentar la diferència fins a tenir un marge de 24 punts (68-44) quan faltava molt poc pel final, i així es confirmava una derrota molt dolorosa per l’Uni. No és només l’ensopegada que cou, sinó sobretot les formes, perquè aquests 22 punts de diferència fan molt de mal a un equip que dijous visita la pista del Familia Schio en la segona jornada de l’Eurolliga.

Si dimecres, en l’estrena europea davant el Sopron (63-68), es van veure els primers brots verds de l’equip, ahir va ser el torn d’oferir la pitjor cara. El percentatge de tirs de camp així ho demostra: 24’5 per cent en encert (15 de 61). Una dada molt dolenta que ja es va poder començar a veure des del començament de partit, quan un parcial de 10-2 en tres minuts i escaig havia obligat a Julbe a demanar temps mort. Però l’aturada del tècnic badaloní no va funcionar, sinó tot el contrari, perquè des del principi es va veure que no seria el dia del seu equip. Molta passivitat en defensa, però també molt poc encert en atac. I és que si les de La Rioja havien anotat sis triples en 15 minuts, les visitants eren tot el contrari: dos de 15 en llançaments de dos, i dos de set en triples.

L’ampli avantatge es mantenia en arribar al descans (35-16), amb un Uni desparegut en atac. Però la cosa semblava que podia canviar just començar el tercer període (35-21) després d’una defensa més agressiva que semblava donar els seus fruits. Les de Julbe es van posar a 12 punts (42-30) i César Aneas estava a punt de demanar temps mort. Però tot això va quedar en un miratge perquè un triple de Paula Estebas (45-30) canviava la mala dinàmica del seu equip i, finalment, va haver de ser Julbe qui aturés el temps després que les contrincants tornessin a disparar l’avantatge (51-33).

El Campus Promete feia accions ràpides i que portaven de corcoll a unes jugadores gironines completament sobrepassades i que, pràcticament, havien abaixat els braços en l’últim quart. El màxim avantatge va ser de 24 punts (48-64), poc abans d’acabar el duel, i tot això va deixar una imatge irreconeixible i molt preocupant de l’Spar Girona.