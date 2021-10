El polèmic i decisiu gol de Mbappé a la final de la Lliga de Nacions va dividir a àrbitres i futbolistes i no només els que eren a San Siro. «Tots els que juguem a futbol sabem que és fora de joc», lamentava Oyarzabal. «El que ha posat aquesta llei és perquè no ha jugat a futbol i no sap el que hi ha. Èric no vol jugar, vol buidar». «No coneixia la norma», va reconèixer Didier Deschamps, campió gràcies a aquesta acció, i al qual la regla va deixar en fora de joc, com a molts altres.

«Què és més greu, no haver jugat al futbol en la seva ditxosa vida o jugar a una cosa i dir que està malament el reglament?», preguntava Eduardo Iturralde González a Carrusel Esportiu, insistint que Anthony Taylor i el VAR havien encertat. «Estar en fora de joc no és sancionable fins que interfereix en la pilota o l’hi disputa a un contrari». «Condiciona, però no interfereix», apuntava l’exàrbitre, assenyalant que guanyar avantatge del fora de joc és només «quan ve d’un rebot d’un defensor (no un mal rebuig), d’una salvada o d’un pal». Iturralde va explicar ahir al Què t’hi jugues’ que el president arbitral d’UEFA, Roberto Rosetti, estava a San Siro com a delegat del partit i que després del matx va assenyalar que el gol havia estat ben concedit.

La seva opinió no era compartida per altres excompanys. Fa trenta anys que arbitro i nou d’internacional. És gol il·legal. Em sap greu que experts arbitrals estiguin fent aquesta interpretació de la norma», criticava a Ràdio Marca Víctor Esquinas Torres. «La literalitat de la norma és que hi ha fora de joc si el davanter intervé. És una interpretació canallescamente malinterpretada», va subratllar. «Durant 30 anys he estat xiulant això com fora de joc i no hi havia polèmica mínima». César Barrenechea Montero compartia aquest mateix punt de vista a Mundo Deportivo. «Per a mi no hi ha dubtes. Hauria d’haver estat anul·lada per un clar fora de joc del davanter francès. L’atacant del PSG rep la pilota en posició de fora de joc i ni tan sols la nova regla l’habilitaria per a poder jugar la pilota», va considerar. «Cal recordar que el futbol és un espectacle i l’espectador, és a dir, l’aficionat, cada dia entén menys aquest tipus de decisions. Així, l’única cosa que aconsegueixen és carregar-se el futbol», va afegir.

«És un cas d’estudi. Es pot estar d’acord o no amb la regla, però es va aplicar correctament», va apuntar l’exàrbitre francès Bertrand Layec. «No és un error d’arbitratge però podem considerar que viola l’esperit del joc, que aquesta regla és estúpida.. Que la regla és esquinçadora i que potser hauria de canviar-se», va complementar el seu compatriota Bruno Derrien, també retirat.

Punt controvertit

«Es considerarà que un jugador en posició de fora de joc no ha tret avantatge d’aquesta posició quan rebi la pilota d’un adversari que juga voluntàriament la pilota, inclosa la mà voluntària, tret que es tracti d’una ‘salvada’ per part d’un adversari», diu el punt 11 del reglament de la International Board. «Una ‘salvada’ és una acció d’un jugador la finalitat del qual és aturar o desviar la pilota, o intentar aturar o desviar-la, quan aquesta va en direcció a la porteria o molt a prop d’ella amb qualsevol part del cos excepte amb les mans o els braços (tret que es tracti del meta en la seva pròpia àrea penal)».

«En el fora de joc, hi ha noves normes i cada àrbitre l’interpreta com vol, en aquest cas a favor d’ells. No li vull donar més voltes», va declarar Laporte després de la derrota. «L’àrbitre ha dit que Èric ha fet per jugar la pilota i que a partir d’aquí s’esborra el fora de joc, però no té sentit», va valorar Busquets. «A nosaltres no ens expliquen això». «Em tiro, la toco amb el tac i Mbappé està en fora de joc», va relatar Eric Garcia. «Anem i em diu l’àrbitre que tinc intenció de jugar la pilota i que m’hauria d’apartar i deixar que Mbappé la controli. És fora de joc clar, un defensa mai en la vida es pot apartar. Tant de bo en un futur canviïn aquesta norma. Aquesta nit ja no pot ser», va assenyalar Èric Garcia.