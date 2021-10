L’OK Lliga no s’atura i avui reprèn la competició amb la disputa íntegrament de la cinquena jornada. D’una banda, el Corredor Mató Palafrugell rep la visita del Lleida Llista Blava (12:00) mentre que, de l’altra, el Garatge Plana Girona s’enfronta al Manlleu al Pavelló de Palau (21:00). Els dos equips gironins arriben als partits després d’haver sortit escaldats la darrera jornada. Els de Ramon Benito no van tenir opcions a la pista del Noia Freixanet (9-2) mentre que els baix-empordanesos tampoc van poder aguantar el ritme del FC Barcelona al Palau (10-3). En aquest sentit, els partits d’avui es presenten com una oportunitat per escalar llocs a la classificació, sobretot per a un Girona que només ha guanyat un partit fins ara. Per la seva banda, el Palafrugell acumula un triomf i un empat. «Les sensacions de l’equip van ser bones al Palau tot i la derrota», destaca Xavier Garcia Balda. El tècnic dels palafrugellencs es mostra satisfet de la dinàmica de l’equip i confia que els tres punts es quedin a casa. «Juguem a casa contra un Lleida que, com cada any, fa les coses bé. Nosaltres estem bé i competint tots els partits. També contra el Barça», deia.

Després d’aquesta jornada intersetmanal, el Palafrugell viatjarà dissabte a Alcoi (1/4 de 9) i el Girona jugarà diumenge a la pista del Lleida (16:05).