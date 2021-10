Va haver de demanar el canvi davant l’Argentina quan quedava poc més d’un quart d’hora per acabar el partit. Va reclamar Ronald Araujo, que estava jugant de titular en la derrota de la selecció uruguaiana (3-0), la substitució perquè va notar unes molèsties musculars a la cama dreta. Ara, el Barça ha confirmat que el central pateix «una lesió en els isquiotibials», per la qual cosa es perd el duel contra el Brasil ja que vola immediatament cap a Barcelona. El club blaugrana no ha facilitat encara el termini de recuperació del defensa, que té molt complicat poder participar en la setmana decisiva que es viurà al Camp Nou.

Decisiva tant a la Lliga amb la visita que arrenca aquest diumenge del València (21.00 h) i acaba amb el clàssic contra el Madrid (diumenge 24, 16.15 h), tots dos partits al Camp Nou, igual que amb el crucial xoc de la Lliga de Campions amb el Dinamo de Kíev (18.45 h), determinant perquè el Barça ha perdut les dues primeres jornades europees (0-3 amb el Bayern i 3-0 amb el Benfica), per la qual cosa ha esgotat ja el seu marge d’error.

La baixa d’Araujo, que s’havia consolidat en l’eix de la defensa (titular en tres de les quatre últimes trobades del Barça), suposa un seriós problema per a Ronald Koeman, obligat a articular una nova parella de centrals per a aquest triple compromís que decidirà el futur immediat de l’equip. I, per descomptat, del propi entrenador, a qui el perisdent Joan Laporta li ha donat suport just abans de la caiguda al Wanda Metropolitano amb l’Atlètic. Suport condicionat al fet que redreci de manera urgent l’erràtica marxa de l’equip.

Quatre lesions el curs passat

És el primer problema que pateix Araujo aquesta temporada després d’encadenar-ne fins a quatre lesions (dues de caràcter muscular i dos en el turmell esquerre), que li van fer perdre’s un total de 15 partits, el curs passat. Ara, no hi ha temps oficial de baixa del central uruguaià, de 22 anys, a qui el club planeja renovar dins d’aquesta política esportiva que ha traçat Mateo Alemany, director de futbol, d’assegurar la continuïtat dels joves talents: Pedri, Ansu Fati, Gavi....

A Koeman, mentrestant, li correspon triar entre els altres cinc centrals de la plantilla, la posició que millor coberta té. Eric García i Piqué apareixen com l’opció més viable per al tècnic ja que està fent servir més a Mingueza com a lateral que a l’eix de la defensa. Lenglet, que només va ser titular contra el Getafe (va jugar els 90 minuts), ha tingut un paper marginal en aquesta rotació defensiva ja que a penes ha disputat 95 minuts en els nou partits. I Umtiti? Ni un només. No ha debutat aquest curs.