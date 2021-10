La tennista de Begur, Paula Badosa, es va classificar ahir per disputar els vuitens de final del torneig d’Indian Wells després de derrotar la nord-americana Cori Gauff. Va necessitar només 55 minuts per superar la seva rival per un doble 6-2 en el marcador.

Tot i començar més tard del previst per culpa de la pluja, Badosa, que actualment és la número 27 del rànquing de la WTA, es va imposar amb claredat a Gauff, dinovena del rànquing. «Les condicions eren dures, ha sigut un dia difícil perquè hi ha hagut molt de vent. Sabia que havia d’estar molt sòlida i això és el que he fet», ha declarat la jugadora poc després de guanyar. La tennista afirmava també que aquesta temporada ha fet «un pas endavant» en l’aspecte mental i també va assenyalar que físicament es veu més ràpida i amb molta més confiança. «Estic creient en mi mateixa i em sembla que això és un gran canvi». Superat aquest escull, ara s’enfrontarà a la txeca Barbora Krejcikova, tercera cap de sèrie del torneig i cinquena del món. El premi no és pas cap altre que abraçar als quarts de final.