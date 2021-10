Encetada la Lliga amb una treballada i soferta victòria a la pista del Juaristi, el Bàsquet Girona juga el primer partit d’aquesta LEB Or a Fontajau. Ho farà contra el CB Prat, rival en dues ocasions fins fa quatre dies a la Lliga Catalana, amb resultats per a tots els gustos i colors. Serà el tercer cara a cara, de nou amb públic a les graderies. Igualar la intensitat del seu adversari i millorar l’encert, sobretot des de la línia de triple, es converteix en imprescindible per intentar lligar la segona alegria del curs.

A Azpeitia va sortir cara, però no pas pel llançament exterior. Un trist 4 de 27 en triples que ben car li hauria pogut sortir a l’equip, que va saber, això sí, jugar els últims minuts. Paper important de l’experiència, amb jugadors com Josep Franch agafant les regnes. Aquest vespre, un rival amb un perfil similar. Una mescla de veterania i de joves amb un enorme talent. «Ens coneixem, sabem com funcionen. Segur que serà un duel diferent als dos anteriors. Ells són molt físics», avisa Gerard Sevillano. El completa el seu entrenador, Carles Marco: «Tenen molta energia, van al rebot, destaca el seu joc interior...Fan bé les coses. Barregen jugadors amb experiència, com en Marc Blanch, amb d’altres que no en tenen tant, però amb molt de talent». És per això que té coll avall que «ens espera un duel molt difícil. Ja venim de dos partits intensos i durs, i ens coneixem cada vegada més. Ja no hi haurà factor sorpresa, com pot passar amb d’altres rivals. Hem d’intentar igualar la seva intensitat i energia, defensant bé, i també hem d’estar encertats».

El primer cap de setmana d’octubre, el Bàsquet Girona feia les delícies del públic de Fontajau guanyant la Lliga Catalana (56-76) contra un CB Prat que pocs dies enrere i en la mateixa competició, l’havia superat amb claredat a la seva pista (74-59). Per evitar sorpreses, Marco demana «concentració» als seus jugadors. Al mateix temps, espera que el públic hi jugui un paper important. «Mirarem de començar a enganxar a la nostra gent. Quan hi hagi moments de dificultats, esperem que ens ajudi l’afició».