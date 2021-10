Oriol Vives feia el 3-4 i tothom, a Palafrugell, es posava les mans al cap. L’equip de casa, que havia arribat a posar-se amb un 3-1 a favor, veia com el Lleida Llista Blava era capaç de capgirar el marcador en set minuts. De temps no en quedava massa i l’escenari s’havia complicat. No ho semblava una estona enrere. El Corredor Mató Palafrugell s’havia mostrat seriós i manava. Canet havia obert la llauna aviat i per si les mosques, Ceschin tornava a posar per davant el seu equip, això ja al segon temps, després de l’empat de Jepi Selva. El propi Canet situava un esperançador 3-1 que Andreu Tomàs, per partida doble, i Vives van neutralitzar. Fins que va aparèixer Ceschin de nou. Al 48, només un minut després de la gerra d’aigua freda, l’argentí signava el definitiu 4-4. Un punt pel Palafrugell, que es manté invicte a la seva pista.

El Girona, «in extremis»

A la nit, punt també pel Garatge Plana Girona, que va anar a remolc durant tot el partit però va poder salvar un empat gràcies a un gol de Gerard Rovira quan només faltaven deu segons. El Martinelia Manlleu s’havia arribat a posar 0-2 i també 2-3, però els de Marc Comalat i Ramon Benito van reaccionar per tallar una ratxa de tres derrotes consecutives.