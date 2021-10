El Peralada està sent la gran sorpresa d’aquest inici de temporada a la Tercera RFEF. Els d’Hèctor Simón són segons amb 14 punts i trepitgen els talons al líder Girona B (16). Una espectacular ratxa de resultats els ha portat a superar alguns dels favorits de la categoria com l’Olot, tercer (11), el Sant Andreu (10) i el Pobla de Mafumet (10). De la mateixa manera que el filial gironí, encara no coneixen la derrota però sumen un empat més que els d’Axel Vizuete. Tot i així, els xampanyers destaquen per ser l’equip menys golejat amb només dos gols en contra (contra el Granollers i la Grama) i el més golejador amb 12 gols a favor.

Han començat resolent els partits amb victòries còmodes com un 0-5 a l’Ascó o un 1-3 al camp del Granollers. Sempre que han vist porteria, han marcat més d’un gol, però Hèctor Simón dona una «importància relativa als resultats» perquè el que de veritat compta és «valorar, gaudir i saber per què els aconseguim». «Estem en el bon camí, però els jugadors han de tenir clar que el més important són ells, la seva qualitat i predisposició. Han tingut una mentalitat positiva des del principi, creant una competitivitat sana en el grup i és a partir d’aquí que anem creixent en el dia a dia. Tothom suma», explica.

Veure’s a dalt a la classificació no despista al Peralada dels seus objectius, que són basar-ho tot en «el dia a dia». Com a mínim, no a curt termini: «Quan quedin quatre o cinc jornades, ja veurem per a què lluitem. Amb l’experiència que tinc sé que el dia a dia ens portarà cap a on mereixem. Ni jo, ni els jugadors ni el club ens desviem, soc maniàtic amb això». Hèctor Simón ha encetat aquesta temporada la seva carrera a les banquetes i assegura que no podria haver començat de millor manera. «Em sento molt bé. És una feina totalment diferent que quan era jugador perquè aleshores només estava pendent de mi i ara de tots: cos tècnic, jugadors..., i m’agrada. Vull ser autèntic amb el grup i crec que ho estic aconseguint perquè hi ha feedback. Que les coses vagin bé ajuda, però estic orgullós de la predisposició de l’equip. Tot recompensa. No tinc cap queixa», diu.

Els millors en atac i en defensa

El Peralada és l’equip que menys gols ha encaixat en aquests sis primeres jornades de Lliga i també el que més gols ha marcat amb Marc Medina com a màxim golejador de la Tercera RFEF amb quatre dianes -igual que Fassani del Sant Andreu. «M’agrada que l’equip tingui la pilota i intentar jugar bé, però en un partit hem d’adaptar-nos a moltes situacions. Allò primordial és créixer des d’una bona seguretat defensiva, saber com volem ser sense pilota, on pressionar... Hem d’anar a poc a poc, no vull atabalar als jugadors. Confio plenament en ells», apunta.

Aquest cap de setmana toca descansar: «Ens ve bé. S’ha d’estar al màxim en el dia a dia, però també hem de desconnectar. Aprofitarem per polir alguna cosa, que sempre hi ha marge de millora i treballar l’aspecte físic». El tècnic espera recuperar Aroca, Gelmà i Dalmau, amb molèsties.