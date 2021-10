Aquest 2021 és, sense cap mena de dubte, l’any de Paula Badosa. La tennista de Begur, a poques setmanes de fer 24 anys, es troba en un moment ben dolç quan el seu marge de millora és encara enorme. Continua arreplegat bons resultats al torneig d’Indian Wells, on ja ha accedir als quarts de final. Només un dia després de superar la prometedora Coco Gauff, Badosa enllestia el seu partit de vuitens davant la txeca Barbora Krejcikova. Va necessitar una mica menys d’una hora i mitja per superar aquest obstacle. El primer set va ser un vist i no vist. 6-1 al seu favor. Més renyida va anar la cosa en el segon, que també va caure al seu favor: 7-5. Ara, torn per intentar arribar fins a les semifinals. No ho tindrà gens fàcil Badosa perquè l’espera l’alemanya Angelique Kerber, la desena cap de sèrie del torneig i també una tennista que té tres títols de Grand Slam en el seu palmarès.