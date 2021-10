L’expresident del Barça Josep Maria Bartomeu i la seva junta directiva xifren en 225 milions d’euros l’impacte de la Covid-19 en els comptes del club blaugrana durant la temporada 2020/21. Així ho precisen en un comunicat en el qual qüestionen alguns dels criteris econòmics utilitzats per la due diligence que la setmana passada va presentar l’actual director general de club, Ferran Reverter, qui va qualificar de «nefasta i improvisada» la gestió de la junta anterior. «En cap cas el club ha estat en risc de liquidació o de dissolució», assegura.

Segons Bartomeu i el seu equip, per determinar quina ha estat la veritable incidència de la pandèmia en les arques del club cal seguir les directrius del Reial decret 1162/2020, de 22 de desembre, pel qual s’estableixen condicions especials d’aplicació del règim de compensació d’avals sobre societats anònimes esportives. I que estableix que «a l’efecte del càlcul de la quantia dels avals no es consideraran resultats econòmics negatius, en els exercicis afectats per la Covid-19, les variacions negatives del patrimoni net comptable dels clubs professionals directament vinculades a l’impacte econòmic de la Covid-19». D’una temporada a una altra, els ingressos del Camp Nou van caure en 187 milions; els comercials, 57 milions; els de mitjans de comunicació, 16 milions; i els obtinguts pel traspàs de jugadors, 70 milions. És a dir, que el Barça va deixar d’ingressar 330 milions per aquests conceptes.