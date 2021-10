Amb la felicitat de la feina feta, i el seu 13è mundial a la butxaca, l’expedició del CPA Olot va arribar ahir al vespre de nou a casa. Patinadores, tècnics i directius van ser rebuts per familiars i altres membres del club al pavelló Firal, on tothom volia conèixer els detalls de com Trampa mortal havia seduït amb tanta força els jutges del campionat del Món. El CPA Olot torna a regnar, i malgrat que el director tècnic Ricard Planiol i l’entrenadora Esther Fàbrega ja pensen en la coreografia de 2022, encara hi haurà una darrera oportunitat de veure en directe el disc que aquest any ho ha guanyat tot: serà el 27 de novembre al Catalunya Stars a Fontajau.

Va ser una jornada llarga, que havia començat a Asunción, a 10.000 quilòmetres d’Olot. Vol fins a Madrid i d’allà, després d’una escala d’unes hores, cap a Barcelona, per acabar el trajecte cap a casa en autobús. La satisfacció era absoluta. «Ha valgut la pena tot el nostre esforç per participar al Mundial», recordava el president, Josep Sagués. En plena pandèmia, i havent de competir tan lluny de casa, la decisió no era senzilla. Però el club garrotxí va tenir-ho clar aviat. «Teníem l’obligació de fer tot el possible per anar al Mundial. La situació era complicada però a l’hora de la veritat l’organització ha sigut espectacular i no hem tingut cap problema. Feia temps que no vèiem un Campionat del món tan ben preparat», va afegir el dirigent. L’arribada a Olot al vespre va ser d’allò més emotiva. Hi eren familiars de tècnics, directius i patinadores que s’havien quedat a La Garrotxa, seguint el campionat la matinada de dissabte a diumenge per internet. Tampoc s’ho van perdre les representants de la base del club, contentes de poder felicitar les seves ídols, per tretzè cop, campiones del món.

Sagués va dir que s’hi han de dedicar el títol a algú ha de ser per a la ciutat d’Olot. Precisament demà al vespre (19.30) hi ha programada una recepció a l’Ajuntament. El president opina que «qui ens ha ajudat a finançar el viatge ha sigut la ciutat en general, i això ens va fer acabar de decidir a prendre part al Mundial». Aquell esforç «ha valgut la pena», i ara la mirada ja està posada en els Roller Games d’Argentina de l’any que ve. S’acaba per tant el cicle de Trampa mortal que ha acabat durant dos anys perquè l’anterior les competicions es van aturar a partir de març per la pandèmia.

El president també va voler tenir un record per a Planiol i Fàbrega: «sense ells no s’entendria el que fem», va subratllar. En aquest sentit va dir que «ha quedat de nou demostrat que quan les coses no et surten el que has de fer és lluitar i tornar-ho a intentar».