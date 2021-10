L'Uni Girona ha aconseguit aquest vespre una victòria d'impacte a l'Eurolliga en imposar-se a la pista del Schio per 68-76. L'equip d'Alfred Julbe ha signat una brillant actuació liderada per Kennedy Burke (autora de 19 punts) que serveix per passar pàgina de la derrota de diumenge passat a Logronyo. Res a veure ha tingut el partit d'avui amb el de diumenge i l'Spar ho ha deixat ben clar de seguida amb una sortida fulgurant (20-24) al primer quart. Les gironines s'han mantingut sempre per davant al marcador sense deixar que les italianes mai entressin al partit. Els avantatges s'han mogut gairebé sempre per damunt dels 10 punts fins a arribar al màxim de 17. Entre Burke, Gardner (15) i Drammeh (13) han liquidat el Schio per escriure una de les millors pàgines de l'Uni a Europa.