Platja d’Aro torna a acollir un torneig M15 de tennis per segona vegada en pocs dies de diferència i el maçanetenc Pol Toledo l’ha començat amb victòria. En primera ronda es va desfet del rus Kirill Mishkin amb facilitat. En una hora i un quart el va superar per un doble 6-1 per accedir així als setzens de final.