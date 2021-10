El Ral·li RACC Catalunya es disputa des d’avui i fins el proper diumenge, dia 17 d’octubre, i ho fa després d’un any d’absència per culpa de la pandèmia de coronavirus. La que es converteix en la penúltima prova del Mundial es queda sense cap tram sense terra, com era habitual, i tot el traçat serà sobre asfalt. Primera oportunitat perquè el francès Sébastien Ogier guanyi el seu vuitè campionat. Té set punts d’avantatge respecte Elfyn Evans.