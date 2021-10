No semblava un bon negoci per a l’Uni visitar la pista del Famila Schio. Al gran potencial de l’equip italià, s’hi afegia la pobra imatge oferta per l’Spar diumenge a Logronyo on va signar una de les pitjors actuacions dels últims anys (68-46). Si hi havia dubtes al voltant de l’equip van quedar esvaïts de cop ahir al Vènet. La repassada contra el Campus Promete va ferir l’orgull de les gironines que, en una actuació memorable va aconseguir una de les millors victòries del club a Europa. Un partit brillant de les d’Alfred Julbe que van anar sempre per davant al marcador i durant molts minuts van fregar la perfecció. Va ser una victòria coral sí, amb la direcció de Palau, la fortalesa de Reisingerova a la pintura, els excel·lents minuts de Flores, l’aportació de Soler, el dinamisme de Drammeh i l’encert de Gardner (15 punts), però per sobre de tot va brillar Burke (19 punts). Potser perquè es coneixia bé el Palazzetto Livio Romare -l’any passat va ser la màxima anotadora de lliga italiana amb el Sassari-, però la realitat és que la nord-americana semblava que jugués al pati de casa seva més que no pas a una de les pistes més complicades del grup.

Ben pocs segons van fer falta per veure que la desfeta de Logronyo havia estat un accident. L’Spar va sortir amb sisena des del xiulet inicial i de seguida es va posar per davant al marcador fins a arribar a un prometedor 2-12 gràcies a un triple de Drammeh. El primer quart va ser el més equilibrat del partit malgrat que l’Schio amb prou feines va fer pessigolles (20-24). L’Spar va anar per feina al segon, amb una inspirada Flores que va permetre un màxim avantatge d’11 punts (32-41). Sandrine Gruda havia deixat sola Laksa (19 punts) i no havia aparegut en tota la primera part. Quan va fer-ho al tercer quart ja era tard. A còpia de triples, Burke i Drammeh van esvair qualsevol opció de remuntada. Les de Julbe fins i tot es va disparar a un màxim avantatge de 17 punts que, al final, les italianes van aconseguir maquillar els darrers minuts del partit. L’Uni ha tornat.