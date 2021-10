Palamós va presentar ahir el primer Festival Esportiu a l’aire lliure, que se celebrarà el cap de setmana del 22 al 24 d’octubre. El municipi manté l’aposta per seguir sent un referent en el món de l’esport i per això ha programat un munt d’activitats per a tots els públics com trail running, mountain bike, gravel, escalada, caiac o activitats de lleure que es duran a terme en espais naturals del territori palamosí.

Amb la creació del festival, Palamós pretén anar més enllà dels seus àmbits més reconeguts com el futbol o la vela i aprofitar les possibilitats que ofereix l’entorn per gaudir d’altres activitats esportives a l’aire lliure. A més a més, es vol impulsar l’esport com un hàbit de vida saludable entre la població palamosina.

El tret de sortida serà el divendres vinent amb una ponència sobre l’esport de l’exentrenador del Barça d’handbol, Xesco Espar al teatre La Gorga (19 h). A partir de dissabte 23 i diumenge 24 la seu del festival es traslladarà a la zona de l’estenedor de xarxes del port amb la realització de les diferents proves. En el programa del Palamós Outdoor Sports Festival destaca la prova de natació Cala Estreta Swim, que tindrà un recorregut d’uns 4.000 m per una de les parts més destacades de la costa palamosina amb sortida de les illes formigues i arribada a la platja de la Fosca. També se celebrarà la Trail Costa Brava Sunset amb un circuit de 15 km i 500 m de desnivell positiu; o la prova ciclista de gravel i MTB, Sa Costa Brava, amb una ruta que combinarà el litoral amb el massís de les Gavarres.