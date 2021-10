El Garatge Plana Girona, un dels dos representants gironins de l'OK Lliga, ha anunciat avui el fitxatge de Raúl Pelicano. Amb 35 anys, el de Lloret de Mar tornarà així a formar part a un equip en el qual hi va jugar des del 2014 fins el 2019. Un total de cinc temporades en les quals, entre d'altres èxits, va aconseguir l'ascens des de la Primera Nacional fins a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. Ramon Benito explica que Pelicano arriba al club per aportar "veterania en un vestidor amb jugadors molt joves i format de nou aquest any". Les dues últimes temporades havia vestit la samarreta del Shum Maçanet, a l'OK Lliga Plata.