Submergit camina el Barça a les tribals, i cada vegada més antigues, lluites de poder. Entre el que estava i el que ha arribat. Entre qui defensa una «gestió seriosa i responsable», com és el cas de Josep Maria Bartomeu, el president que ha col·locat el club en la setena posició del límit salarial de la Lliga, just davant de l’Espanyol (vuitè) i per darrere de Reial Madrid , Atlètic, Sevilla, Vila-real, Athletic i Reial Societat o el qualificatiu de «gestió nefasta», emparat en els 1.350 milions d’euros de deute que va deixar l’antiga junta, segons va ser qualificada per Ferran Reverter, el nou CEO.

Una afirmació que comparteix Joan Laporta, que s’enfronta demà a una decisiva assemblea de compromissaris. Decisiva per al futur immediat de club, tant a nivell econòmic ja que demanarà permís per rebre el finançament de 1.500 milions per posar en marxa l’Espai Barça, un projecte de Bartomeu, datat des del 2014, del qual segueix sense haver entrat ni una sola grua. Decisiva, a més, a nivell estatutari perquè la nova junta de sol·licitar carta lliure als socis per eximir d’aquest article 67 que obliga a convocar eleccions en cas de dos anys consecutius de pèrdues. Bartomeu ha sortit del seu silenci institucional per defensar que ha realitzat una bona gestió, el que ha irritat Laporta, tot i que ahir el dirigent es va moderar.

Estava «emocionat» el president per la renovació de Pedri, amb una clàusula de 1.000 milions que l’espanta de qualsevol possible interès aliè, especialment dels clubs estat com el Paris-Saint Germain, que sí que va abonar en el seu dia (estiu del 2017) els 222 que fixava la de Neymar. «Emocionat perquè és un dia històric», va subratllar el dirigent abans de respondre al discurs que ha expandit Bartomeu.

«Estic tan emocionat amb el que estem celebrant que si em permets no em distrec contestant a aquesta pregunta», li va dir Laporta al periodista Adrià Albets, de la Cadena SER. Va dir que no contestaria, però va contestar. «¿Bartomeu? El que veig és una persona desesperada, que s’està donant compte de la magnitud del desastre que va fer », va argumentar el dirigent blaugrana. «Perdona que no entri al detall però quan un és president és responsable de tot, l’últim responsable», va afegir.

La ruïna del Camp Nou

Detecta Laporta a un Bartomeu «desesperat», que s’enfronta a una situació difícil, començant per la inacció que va tenir en un vell Camp Nou, cada vegada més ruïnós sense que l’anterior directiva fes res per arreglar-ho. «Cal preguntar a qui tenia la responsabilitat de fer les obres de Camp Nou i no ho van fer. No té cap sentit no haver-ho fet », va denunciar el president de Barça, indicant que s’havien gastat «dos milions d’euros en actuacions urgents» perquè l’estadi disposés del «certificat de màxima seguretat». Hi ha 20 milions d’euros preparats «a mig termini» per seguir millorant el Camp Nou, l’estat era tan lamentable que fins Laporta va deixar una frase rotunda: «Si el Covid hagués acabat abans, no hauríem pogut obrir-lo».

La felicitat de Pedri

Vinculat al Barça fins el 2026, el futbolista canari va explicar ahir que estava vivint un «dia molt feliç» perquè renova «amb el club dels meus somnis». «La meva il·lusió és estar aquí durant molt de temps. Sé que són moment difícils, però el Barça és el club més gran del món i espero que ens aixequem ben aviat d’aquesta situació», afegia.