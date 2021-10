Thierry Neuville (Hyundai) va ser el gran protagonista de la primera jornada del Ral·li RACC Catalunya-Costa Daurada, la penúltima prova del Mundial WRC. El pilot belga va adjudicar-se els tres trams especials per situar-se al capdavant de la classificació general amb set dècimes d’avantatge respecte a Elfyn Evans i dinou sobre Sebastien Ogier. El tercer lloc a la classificació general és per a Harri Rovanperä. Ogier podria proclamar-se campió del món per vuitena vegada si suma set punts més que Evans a la prova de Tarragona. Si el francès fallès i l’escocès guanyès, encara tindria una darrera bala al Ral·li d’Itàlia. Per avui hi ha previstes set proves especials i demà el Ral·li es clourà amb quatre més.