Parèntesi a la Lliga, ara toca la Copa. «És una competició més. No la jugarem i prou, volem guanyar el primer partit». Josep Espar, entrenador de la Unió Esportiva Sarrià, és el primer que deixa ben clares quines són les intencions del seu equip. És clar que l’objectiu prioritari és salvar-se i gaudir un any més de la Divisió d’Honor Plata. Però la voluntat va més enllà. «Com més partits de nivell tinguem, millor per a nosaltres. És un torneig que em ve de gust jugar a mi, també a la plantilla i a l’afició». Per començar, primera ronda i a partit únic. A casa, a les vuit del vespre. El rival encara no serà un Asobal. Per això cal superar dues eliminatòries. Però com si ho fos, perquè arriba el Cisne. El líder del grup A de Plata. Un líder sòlid, contundent. La millor defensa de tota la categoria, comptant tots dos grups, amb només 66 gols encaixats en tres jornades. Poca broma.

Ho afronta el Sarrià amb energies renovades després de guanyar fa set dies l’Esplugues a casa i d’aconseguir així la primera victòria a la Lliga. Tot i que Espar té clar que amb això no n’hi haurà prou. «El principal problema és que jugarem contra un rival que té un potencial molt gran. A més, ens toca el Cisne i la setmana vinent el líder del nostre grup, l’Eivissa. Són dos compromisos que ens exigiran estar molt i molt bé, sinó tenim totes les de perdre». Explica que l’objectiu és «estar per damunt del nostre rendiment si el que volem és guanyar». I remarca: «Intentaré que tothom jugui i que estigui al 120 per cent».

Destaca que «tots» els jugadors del conjunt de Pontevedra «són boníssims» i recorda que «el seu juvenil ve de ser campió d’Espanya, derrotant el Barça, el que demostra quin és el nivell de la seva base». Es treu algun nom propi de la màniga. Parla de l’experiència del central Alexandre Chan, com també de Carlos Pombo, «un molt bon llançador». O de l’envergadura del seu pivot, Daniel Virulejio. També valora la «rapidesa» i la «intensitat» del seu joc col·lectiu. «Si anem al seu ritme, patirem molt».

Per més molèsties o cops que puguin patir alguns dels jugadors, Espar tindrà a tots els seus efectius disponibles amb la intenció de rotar i que tothom tingui minuts. Això a la pista, perquè a la graderia gaudirà del suport de l’afició. «Això juga al nostre favor, perquè la gent ens ajuda molt. També un altre factor important és que són ells els que han de viatjar i no pas nosaltres. No tindran el mateix descans». Si la victòria es queda a casa, el Sarrià i la Copa es tornaran a donar la mà el 6 de novembre.