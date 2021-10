L'Spar Girona ha aconseguit una victòria plàcida aquesta tarda a Fontajau davant el Leganés (94-51). Tot, en un partit on el conjunt entrenat per Alfred Julbe ha anat per feina des del principi (16-6) i ja al final del primer període havia fet la primera passa per sumar la victòria (26-14).

Les gironines s'han agradat amb un joc ràpid i una defensa asfixiant que ha portat de corcoll a les jugadores madrilenyes, que s'han vist superades en tot moment. Al descans, la diferència ja s'havia disparat fins als 21 punts (50-39) i quan en l'inici de l'últim quart ja era de 30 punts (68-38), Julbe ha començat a pensar en l'exigent compromís de dimecres en l'Eurolliga davant el Fenerbahçe i ha fet algunes rotacions per donar descans a les jugadores importants. Però això no ha impedit que la diferència es disparés fins més enllà dels 40 punts.

Binta Drammeh ha estat la jugadora més destacada del partit amb 22 punts i 7 rebots. També han destacat Rebeka Gardner (18) i Kennedy Burke (13). De fet, entre les tres havien fet tots els punts de l'equip al final del primer període i ja comencen a demostrar que seran jugadores importants a Fontajau aquesta temporada. Laia Flores, amb 12 punts, i Júlia Soler, amb 10, també han arribat a les dues xifres en la puntuació.