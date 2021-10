El francès Julien Brun va sumar ahir a l’Empordà Golf la seva tercera victòria professional al Challenge Tour, la segona d’aquesta temporada, fet que li permet assegurar-se la targeta per jugar l’European Tour de l’any vinent.

Brun, que havia signat tres targetes de 65, 65 i 67 cops, va tancar l’última jornada de competició amb 69 cops, que van deixar-lo amb un resultat de -18 cops després de quatre dies. El britànic Jhonatthan Thompson va protagonitzar una gran remuntada -sis birdies i un bogey en els últims nou forats- que el va deixar a només un cop d’un possible desempat.

Ángel Hidalgo i Emilio Cuartero van convertir-se en els millors espanyols, acabant en catorzena posició i -12, després de lliurar targetes de 66 i 67 cops en l’última jornada. Hidalgo, puja fins la dinovena posició global del Challenge Tour i té opcions de guanyar una targeta per l’European Tour de l’any vinent. Després de l’Empordà Challenge, l’espanyol Santi Tarrío, el portuguès Ricardo Gouveia i Julien Brun encapçalen la llista de guanys d’aquesta temporada.

El torneig de Gualta ha comptat amb el suport del Challenge Tour, Empordà Golf, la Diputació de Girona a través del Patronat de Turisme de la Costa Brava i Kyocera i la Real Federació Espanyola de Golf.

Durant la presentació de la competició, Núria Font, Directora de l’Empordà Golf va destacar que «en els últims dos anys Empordà Golf ha fet un canvi de 360 graus en el camp i les instal·lacions. L’esforç que hem fet, no és més que el reflex del treball que es porta fent durant anys per part de tots els camps de la província, per posicionar Girona com a destinació golfística de primer nivell».