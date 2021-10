El CH Lloret va encetar la temporada a l’OK Lliga Plata amb una desfeta a la pista del CE Arenys de Munt per un ajustat 4-3. Els locals es van avançar en el marcador gràcies a Lluc Vila, però els selvatans van capgirar-lo per posar l’1-2 a través de Marc Montilla. Dos minuts més tard un altre cop Lluc Vila va posar l’empat a l’electrònic però els visitants es van tornar a avançar. Amb el 2-3 no van saber aguantar el marcador i al final van veure com els locals feien dos gols i posaven el 4-3 final.