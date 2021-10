La visita de l’Atlètic Balears havia de ser el punt d’inflexió del Costa Brava per trencar la mala ratxa a la Lliga, amb tres derrotes consecutives (dues d’elles amb golejada inclosa), però els homes d’Oriol Alsina es van quedar a mig camí. Dues jugades aïllades de l’Atlètic Balears van tirar per terra la bona feina feta al primer temps, que Jordi Xumetra havia clos amb un gol de bandera.

Quaranta-cinc minuts van haver d’esperar els aficionats del Costa Brava per veure la primera ocasió clara del seu equip, però l’espera va valer la pena. Xumetra, per qui sembla que no passin els anys, va marcar un gol de bandera, el tercer de la temporada. Romero va recuperar i cedir la pilota a l’extrem de l’Estartit. Tot just travessada la divisòria del mig del camp, Xumi va galopar la banda fins a l’altura de l’àrea, on amb la idea del gol entre cella i cella, va encarar Luca, es va crear l’espai i va engaltar una rosca a l’escaire inabastable per René Román. Els blaugranes anaven a la mitja part amb un esclat d’eufòria, amb el convenciment que la mala ratxa s’acabaria i satisfets del treball fet a la primera part. La intensitat i posicionament defensiu van tornar a ser les senyes del Costa Brava al primer temps. Els visitants no van inquietar la porteria de Marcos més enllà d’una volea de Manel. Això sí, Monreal es va fer un fart de bregar-se en duels amb dos tancs com són Vinicius i el matex Manel.

La 1a RFEF ha demostrat ser una categoria molt igualada entre tots els participants en la seva estrena aquest curs. Els detalls marquen la diferència i així ho va experimentar el Costa Brava en la seva pell.

Segona part correcte del conjunt blaugrana que va veure com, en dues jugades aïllades, l’Atlètic Balears s’enduia els tres punts cap a les illes.

En la primera aproximació dels homes de Xavier Calm a la segona part, van forçar un córner que acabaria en gol. Ignasi Vilarrasa va servir magistralment el servei de cantonada i Delgado rematava al fons de la xarxa després de desempallegar-se de la marca de Xumetra. Minut cinquanta-set de partit i la consistència defensiva del Costa Brava se n’anava en orris. Si el conjunt local volia guanyar el partit, havia de fer una gesta que encara no havia aconseguit aquesta temporada a la Lliga, marcar dos gols en el mateix partit. No només no va marcar, sinó que va veure com l’Atlètic Balears capgirava el marcador en el minut 77 gràcies a un gol d’Armando. Bona jugada del jugador visitant arrencant des de la banda, superant rivals i definint amb un xut ras i col·locat. Demèrit de la defensa local, tova i permissiva en l’avanç d’Armando cap a la porteria.

Entremig de la remuntada balear, el Costa Brava va reclamar un penal sobre Álvaro a la sortida d’un córner. De En Wolf, col·legiat de l’enfrontament, no va vacil·lar en cap moment i no va concedir-lo. El partit va animar-se una mica després del primer gol visitant. Monreal va evitar el gol de Manel després d’una pèrdua de Romero en la sortida de pilota. L’equip gironí ho va intentar per la banda dreta. Primer, Guiu va connectar amb Xumetra, però el cop de cap desequilibrat del davanter va marxar desviat. Poc després, ho feia Cala amb un xut bloquejat. Alsina va posar tota la carn a la graella per intentar empatar el partit, fins i tot, Monreal va posar-se a despenjar pilotes, però l’Atlètic Balears es va endur la victòria.

Quarta derrota consecutiva, amb dotze gols en contra i tan sols dos a favor en aquest període que situa l’equip en zona de descens. El Costa Brava va tornar a competir, però va ser insuficient per puntuar.