La febre del running va tornar a omplir de gom a gom els principals carrers de Girona. Després d’un any de sequera per culpa de la pandèmia, es va tornar a celebrar la popular Cursa del Carrer Nou. Amb el mític recorregut que repassa els indrets més icònics del nucli antic gironí, la 42a edició de la prova va comptar amb quatre modalitats: les proves infantils, la milla urbana i les curses de 5 i 10 quilòmetres. A aquesta darrera, que és la preferida pels corredors i la que més gent sol reunir, l’atleta de l’Atletisme L’Hospitalet Josep Maria Arnal es va imposar després de passar la línia de meta amb un temps de 32:25 minuts. Dos minuts i escaig més tard, l’ex de la selecció britànica d’atletisme, Jess Martin, abans Andrews, va ser qui va pujar al primer esglaó del podi en la categoria femenina.

Dues setmanes abans de les fires i festes de Sant Narcís, Girona es guarneix dels millors corredors populars i no tan populars de les comarques gironines i dels voltants. El motiu? Ben fàcil, la celebració de 42a edició de la mítica Cursa del Carrer Nou després d’un any sense realitzar-se per culpa de la pandèmia de la Covid. De sempre, la cursa organitzada per l’associació «Girona Centre Eix Comercial» ha omplert els principals carrers de l’epicentre de la ciutat d’amics, amigues, familiars, en definitiva, de gent que animen i donen escalfor i empenta als valents i valentes que s’atreveixen a matinar un diumenge per córrer alguna de les modalitats que hi ha.

Qui va donar el tret de sortida al matinal esportiu van ser els més menuts i menudes amb les dues curses infantils. De caràcter no competitiu, a les 9 en punt del matí la mainada d’un a set anys va córrer els 500 metres per dibuixar un somriure a la cara dels presents. Un cop finida, era el torn dels nens i nenes de 8 a 10 que havien de completar els 1.200 metres de la prova. Poc més que aquesta distància, exactament uns 1.600 metres, és el que van córrer els participants de la milla urbana. Genís Prats i Jana Font van ser els respectius guanyadors de les categories masculines i femenines. Un poc més d’un quart d’hora (15:28) és el que va necessitar Boubacar Sabaly del Club Atletisme Lloret per imposar-se a la cursa dels 5Km, per darrere d’ell van quedar Freddy Albert i Victor Da Costa. En categoria femenina, la primera corredora en creuar la línia de meta va ser Rebeca Suárez del club La Sansi amb 18:37 minuts seguida de Txell Jarque i Anna Bardalet.

La darrera prova i la més multitudinària pel que fa al nombre de participants i la quantitat d’ulls atents als corredors s’iniciava a les 11 del matí. Els 10 quilòmetres aglutinaven tots els corredors al carrer nou. Entre ells alguna cara coneguda per terres gironines com la de Jordi Rabionet, el ciclista professional James Whelan o l’exatleta de la selecció britànica i abans resident a Girona, Jess Martin. Poc més de mitja hora (32:25) és el que va necessitar el corredor de l’Hospitalet Atletisme, Josep Maria Arnal per guanyar la prova. «És una cursa que tenia moltes ganes de córrer. Enguany és el primer cop que ho faig. Ha sigut arribar i moldre», comentava un Arnal en l’arribada que se sincerava dient que «aquest no era el meu objectiu». Un minut i escaig després, arribava el corredor del Nan Oliveras Team, Arnau Turon, per acabar segon. Mentre que tercer va ser Albert Cristòfol de l’AA Palamós. Jordi Rabionet i James Whelan van travessar la meta en sisena i setena posició, respectivament. Pel que fa a la categoria femenina, Jess Martin va necessitar 34:46 minuts per guanyar. En segona i tercera posició van finalitzar Michelle Flipo i Alba Batlle.