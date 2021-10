Després d’un inici dolç de temporada amb dues victòries en dos partits, el Bàsquet Girona va tastar ahir el gust més amarg. A la pista del TAU Castelló es va veure un conjunt compacte fent gala d’una gran actuació coral a l’inici de l’igualat duel. Però de mica en mica, l’encert visitant va cessar. Sobretot en un tercer quart on els gironins només van ser capaços d’anotar vuit punts. L’escassa anotació va esborrar un màgic segon període on Albert Sàbat va fer una classe magistral des de la línia de 6,75 amb tres triples seguits. Amb el marcador igualat al darrer quart, es va veure un Bàsquet Girona superat que al final va caure 72-67 i, així, estrena el comptador de les derrotes tres jornades després de l’inici de curs.

Les dues primeres victòries de la temporada en els dos primers partits donarà molt de rèdit a l’equip de Carles Marco. Amb aquest bagatge meritori es presentava a la complicada pista del TAU Castelló per tancar una setmana farcida de tres partits. El cansament d’haver d’afrontar tres enfrontaments podria ser un hàndicap. I ho va ser, però no va aparèixer fins a la segona meitat. En els dos darrers quarts va desaparèixer la imatge sòlida i compacte que el Bàsquet Girona va donar durant els primers vint minuts. Ja no es dominava a la pintura on a la primera meitat es van capturar un munt de rebots ofensius ni Albert Sàbat va estar encertat ofensivament. El de Llagostera va fer una classe magistral en el segon quart anotant quatre triples seguits. El menut i experimentat base aprofitava un cop i un altre els blocs per darrere dels jugadors valencians i amb molt poc espai que era capaç d’apuntar i fer introduir la pilota a la cistella com un franctirador. Això, i la pintura van ser cabdals per fer que els gironins capgiressin el parcial de 20-17 amb què havien finit els primers deu minuts. A la mitja part, ja vencien per sis punts. Un avantatge efímer que en aquesta categoria del bàsquet estatal no significa res. No obstant això, la feina de capgirar el marcador ja estava feta. Ara només calia aguantar i encomanar-se a la veterania de Sàbat.

No obstant si el segon període va ser espectacular, el tercer va ser desastrós. L’encert ofensiu va fer fallida. Només es va ser capaç d’encistellar vuit punts fent que el període fos de 15-8 pels locals. El cansament dels dos partits anteriors ja s’anava notant, encara que el marcador estava empatat i tot podia passar. I més, si el TAU notava l’esforç del darrer partit on va caure per tan sols un punt. Segurament per jugar com a locals i tenir la seva afició animant-los van saber treure forces de, fins i tot, sota les pedres. A més, van saber anul·lar Albert Sàbat que no va anotar cap més punt. El seu desencert es va enganxar a la resta de jugadors que van anar acumulant una sèrie de jugades sense poder anotar. El neguit s’apoderava i feia que s’inflessin a faltes a pista pròpia portant als jugadors valencians a la línia de tir lliure ben aviat. A això, cal sumar-li que Jorge Bilbao es va posar a l’esquena el seu equip en l’apartat ofensiu encistellant deu punts dels 21 que va encaixar el Bàsquet Girona. Contra tots aquests factors poc va poder fer Carles Marco per evitar la primera derrota de la temporada després de tres jornades disputades. Diumenge vinent, l’equip torna a Fontajau per enfrontar-se l’Almansa i mirar d’intentar refer-se d’aquesta patacada amb una nova victòria.