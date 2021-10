El Banyoles es va emportar el derbi gironí de Primera Catalana contra el Costa Brava B (1-0) i suma la segona victòria consecutiva mentre que el filial blaugrana continua sense conèixer la victòria aquesta temporada ja que només ha sumat un punt dels nou possibles fins ara.

I tot, perquè un solitari gol de Joaquim Rodríguez va canviar el guió del partit al minut 50. Els del Pla de l’Estany van obrir la llauna quan tot just s’havien jugat cinc minuts de la segona meitat i a partir d’aquí es va veure un partit nou, amb els visitants intentant trobar el gol de l’empat i els locals defensant l’avantatge que tenien. 40 minuts per endavant, però l’1-0 no es va moure i els tres punts van quedar al camp de La Draga.