L’Assemblea General de Socis Compromissaris del Barça no es va poder celebrar ahir en la seva totalitat i va quedar ajornada sense que es votés el quart punt de l’ordre del dia. Aquest punt havia de donar permís a la junta presidida per Joan Laporta per buscar inversors amb els quals obtenir un crèdit de 1.500 milions d’euros per finançar l’Espai Barça. Tampoc es van votar el cinquè i el sisè punt del dia, que eren la petició per cercar un soci inversor minoritari per Barça Studios -el departament audiovisual del club blaugrana- i la reforma dels Estatuts.

Sí que hi va haver temps per explicar en què s’utilitzarien els diners per l’Espai Barça en cas d’aconseguir-los. Així, els 1.500 milions, que s’haurien de tornar en 35 anys amb cinc de carència, es distribuirien de la següent manera: 900 serien utilitzats per la remodelació del Camp Nou, 420 per la construcció del nou Palau Blaugrana, 100 pel Campus Barça, 60 per la modificació del Pla General Metropolità i 20 per l’Estadi Johan Cruyff.

Per altra banda, els socis compromissaris van aprovar el tancament de l’exercici 2020-2021, amb pèrdues de 481 milions d’euros, amb 637 vots a favor, 39 en contra i 42 en blanc. També es va aprovar els pressupostos pel present curs, el 2021-2022, que preveu cinc milions de beneficis i uns ingressos de 765 milions. 643 socis van votar a favor d’aquests pressuposts, mentre que 17 ho van fer en contra i 23 van votar en blanc.

Els pitjors comptes

El president del club blaugrana, Joan Laporta, va sentenciar que «són els pitjors comptes de la història», els que es van presentar ahir a l’Assemblea General de Socis Compromissaris durant l’informe que va fer a l’inici d’aquesta. Uns comptes que, per altra banda, ja venien heretats de l’anterior junta presidida per Josep Maria Bartomeu. Un expresident que es va defensar d’aquestes acusacions la passada setmana.

En tot cas, Laporta va explicar també que «quan vam arribar, pràcticament, no podíem pagar les nòmines. La responsabilitat de tot això l’estan analitzant les auditories forensic, que estaran acabades més o menys d’aquí a un mes, i llavors es derivaran les conseqüències que consideri el nostre departament legal».

«Quan tinguem tota la informació de les auditories forensic convocarem una Assemblea Extraordinària per decidir si s’han de prendre accions respecte a la junta directiva anterior», va anunciar Laporta després d’un torn d’intervencions dels socis compromissaris en el qual alguns li van demanar emprendre accions legals contra la junta de Josep Maria Bartomeu. En aquest sentit, va explicar que l’advocat del Barça li va dir «la setmana passada que estava bastant acreditat el que s’havia fet a les xarxes socials per crear un determinat estat d’opinió per part de la directiva anterior», el cas conegut com Barçagate.

El deute és de 1.350 milions d’euros i el club té un patrimoni net negatiu de 451 milions d’euros, entre altres nombres vermells. Però, tot i la greu situació, Laporta va ser contundent respecte a la possibilitat de convertir-se en una Societat Anònima Esportiva. «Mentre nosaltres seguim dirigint el club, només serà dels socis del Barça. Els grups polítics, econòmics i mediàtics que vulguin convertir-lo en una altra cosa és trobaran amb la bandera del Barça defensant-lo», va sentenciar. L’Assamblea es reprendrà el proper dissabte, dia 23.