L’Olot va firmar uns primers 45 minuts insuficients, però ho va saber arreglar a la segona part amb quatre minuts d’inspiració que li van servir per capgirar la truita i guanyar el San Cristóbal (3-1).

A la primera part, l’Olot va tenir cinc minuts de domini i poc més. A partir de llavors, no va trobar-se còmode tot i tenir alguna ocasió de córner que no va trobar l’encert de cara a porteria. El San Cristóbal va saber estar ordenat i dificultava la sortida de pilota dels locals. Els de Terrassa van saber aprofitar la seva oportunitat amb una jugada d’Aaron que va trobar el temps i l’espai per xutar a l’escaire poc abans del descans. A la segona part, rentat de cara i clar domini de l’Olot que va marcar tres gols en quatre minuts. Primer va ser Eloi amb un xut a l’escaire, després l’exjugador del Girona serviria la pilota a Ferrón perquè firmés la remuntada i finalment, Enric Vallès tornaria a foradar la xarxa d’Arnau per sentenciar el partit.