Logronyo ha quedat enrere. L’Spar Girona va demostrar que quan vol, pot, i ahir va sumar una còmoda victòria a Fontajau davant el Leganés (94-51), nouvingut a la Lliga Femenina. L’equip va agafant rodatge i va demostrar que el gran partit de dijous a Itàlia no va ser sort i prou, i que les males sensacions de Logronyo només van ser un mal dia. Perquè quan les jugadores s’hi posen es pot veure un equip amb cara i ulls, on les noves incorporacions ja donen els seus fruits. De fet, entre Binta Drammeh (12), Rebeka Gardner (9) i Kennedy Burke (5), van fer els 26 punts primers punts del partit de les locals, que ja havien fet la primera passa del camí cap a la victòria al final dels primers 10 minuts (26-14). Les tres van ser les millors al llarg dels 40 minuts. Drammeh es va enfilar fins als 22 punts i va capturar 7 rebots, mentre que Gardner va fer 18 punts i Burke, 16. Laia Flores, amb 12, i Júlia Soler, amb 10, també van arribar als dos dígits.

És cert que encara queda marge de millora perquè hi ha moments on l’equip té petites desconnexions que fa que les contrincants puguin aproximar-se en el marcador, com en l’inici del segon període (26-18). No va ser el millor dia de Julia Reisingerova en el joc interior, la txeca va acabar amb 9 punts, però això es va solucionar d’altres maneres. El contraatac ràpid, l’efectivitat des de la mitja distància i les penetracions fins a la cuina de les més hàbils van ser claus ofensives perquè l’Uni pogués tenir anar ampliant la diferència en el marcador. I contra això, el Leganés no hi va poder fer gran cosa.

Des del primer moment, la defensa era angoixant, i l’Uni s’agradava i podia córrer al contracop. Els triples entraven, tres en cinc minuts, cosa que feia que ja es disparés la diferència fins als 10 punts en menys de cinc minuts (16-6) i obligava a Ángel Fernández a demanar temps mort. Però l’avantatge no aturava de créixer (24-9) i tot feia pensar que les gironines tindrien un partit prou senzill tot esperant l’exigent compromís de dimecres contra el Fenerbahçe en l’Eurolliga, també a Fontajau. I va ser així. Només una petita desconnexió en els primers compassos de segon quart (26-18) van fer posar a les madrilenyes a menys de 10 punts. Però aquesta lleugera desconnexió, quan Julbe havia fet seure a Gardner, Drammeh i Burke, va quedar en això, en una petita badada. Després les de Julbe van tornar a anar per feina i ja van agafar un avantatge de 21 punts en arribar al descans (50-29).

La cistella d’Iho López feia que les locals s’escapessin fins als 30 punts en l’inici de l’últim quart (68-38). Però això no va fer que l’equip es relaxés. Tot i que Julbe ja havia fet algunes rotacions pensant en dimecres, la diferència va créixer fins als 43 punts finals, en un partit brillant on l’Uni ja es comença a agradar.