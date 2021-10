Paula Badosa, que amb 23 anys ha fet història al convertir-se en la primera tenista espanyola a guanyar el torneig d’Indian Wells (EUA), ha volgut remarcar, en les seves primeres paraules després de la victòria contra Victoria Azarenka, que aquest triomf té un significat especial pels problemes de salut mental que ha patit en la seva carrera esportiva. «He passat per moments molt durs, però mai vaig deixar de somiar i de lluitar», ha dit Badosa, en al·lusió a la depressió que va passar. «Aquests dies me’n recordava. Tinc memòria i sé el que ha passat, he hagut de treballar molt i passar per moments de depressió, d’estar tractant-me, em costava molt el tenis, pensava que no arribaria aquí», ha apuntat.

Aquesta temporada, en què ha saltat de la posició 70a del rànquing a la 13a, Badosa ha confirmat el potencial que apuntava des de la seva victòria al Roland Garros de categoria júnior del 2015. També s’ha referit a aquesta victòria per remarcar la pressió que recau sobre els esportistes joves. «Quan ets un bon jugador júnior, la gent pensa que l’any següent estaràs al Top 20 (WTA), es posa molta pressió sobre tu», ha remarcat. «La gent té moltes expectatives i presses. Creu que amb 21 anys cal guanyar aquests tornejos i no és així». I ha cridat l’atenció sobre aquest fet: «Hi ha nenes i joves que pensen que amb 17 anys han de ser les millors. Crec que cal tenir molta paciència i no crear-los aquestes expectatives», ha demanat.

Treball amb psicòlegs

Ha insistit en la càrrega mental d’un esport com el tenis: «He treballat amb molts psicòlegs, és molt important. En el tenis el 70% o 80% és mental», ha dit, abans d’explicar la seva estratègia en aquest àmbit: «Ara intento trobar un balanç entre competir i gaudir i crec que estic guanyant partits per això».

Després d’inaugurar aquest any el seu palmarès WTA al torneig de Belgrad, la catalana ha aconseguit un trofeu que mai van aconseguir les grans figures del tenis femení espanyol, com Arantxa Sánchez Vicario o Conchita Martínez, aquesta última, dues vegades subcampiona, el 1992 i 1996.

«Encara estic una mica en xoc. Al final estava molt orgullosa de les tres hores de batalla a la pista», ha explicat Badosa. «Si fa un any m’haguessin dit que guanyaria un torneig així, no m’ho hauria cregut, i més després del partit que he fet avui (diumenge) davant una campiona com ella (Azarenka), que sempre s’encoratja a les finals», ha afegit.

Ha tingut també paraules d’agraïment per a Azarenka. Ha explicat que va créixer com a adolescent veient com Azarenka triomfava al circuit femení i que llavors volia ser com ella. «Gràcies per inspirar-me. No estaria aquí sense dones com tu», ha assegurat.

També ha dedicat unes paraules al seu equip, pel «dur treball» que han fet en aquestes dues setmanes al torneig californià, i a la seva família. «Gràcies per ajudar-me en el dia a dia i en els mals moments». I no s’ha oblidat dels fans que l’han recolzat a Indian Wells, dels quals ha dit que ha sentit el seu «amor» al llarg del torneig.