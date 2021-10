Thierry Neuville (Hyundai) va certificar ahir la victòria en la 56a edició del Ral·li RACC Catalunya-Ral·li d’Espanya, penúltima prova del Mundial de ral·lis celebrada per les carreteres del voltant de Salou, superant Elfyn Evans (Toyota) i Dani Sordo (Hyundai), que finalment va assaltar al podi relegant a Sébastien Ogier (Toyota), líder del Mundial, a la quarta plaça.

El pilot belga de Hyundai va guanyar la prova amb solvència, sent el més ràpid en vuit dels 17 trams disputats sobre l’asfalt de Salou. Neuville, que ja havia guanyat la prova ara fa dos anys, el 2019, es va imposar per 24,1 segons d’avantatge sobre Evans en la classificació global. Tot i així, el gal·lès encara manté l’esperança de guanyar el Mundial en la pròxima i última prova del campionat que se celebrarà a Monza (Itàlia), del 18 al 21 del mes de novembre. Ogier, quart en terres catalanes, té 204 punts en la general, pels 187 d’Evans. Un marge considerable a favor del pilot francès per segellar el seu vuitè títol mundial.