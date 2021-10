Els pobles ja les tenen aquestes coses. És fàcil trobar-se amb algú que coneix a algú altre i fer-la petar. D’això i d’allò. És ben habitual aturar-se a xerrar, a dir la teva i parlar de vés a saber qui. Una rutina difícil de seguir enmig del bullici de les grans ciutats. A Begur no s’arriba als 4.000 habitants. Sí a l’estiu, però això és una altra història. Ahir, qui més qui menys aportava el seu granet de sorra tot valorant el que havia aconseguit Paula Badosa l’última matinada. Competia, i guanyava, a un munt de quilòmetres del Baix Empordà però Begur es va fer ben seva la victòria a Indian Wells. Carrers, places o parcs. Qualsevol lloc era propici per opinar, per valorar i també per recordar. Perquè fins fa quatre dies mal comptats, la tenista vivia a la Costa Brava, abans de voltar i voltar degut a les exigències del circuit professional, que l’han dut a conèixer mig món. Ben aviat, la notícia ja corria com la pólvora i s’hi sumaven aquells que es despertaven més tard perquè s’havien quedat fins a altes hores de la nit tot seguint cada cop i cada revés del 7-6, 2-6 i 7-6 del triomf contra Victoria Azarenka.

« Si fa un any m’haguessin dit que guanyaria un torneig així, no ho hauria cregut. Encara estic una mica en xoc» Paula Badosa - Tenista

No se’l va perdre Maite Selva, l’alcaldessa. «No vaig poder dormir fins que eren les quatre de la matinada», confessava. I això que el dilluns el tenia ben atapeït. Però va treure temps per parlar de «l’orgull i la satisfacció plena» que suposa per a Begur l’èxit de Badosa. «És encara molt jove, amb una trajectòria que fa preveure que serà una jugadora destacada del món del tenis. Si hi ha arribat és per la seva constància i tenacitat. Li desitjo molts èxits i esperem que el seu futur sigui ben brillant», afegia. La considera com un «mirall» pels més joves. Pels qui comencen o pels qui ja practiquen algun esport, sigui quin sigui. «És evident que no tothom pot ser professional o arribar tan lluny. Però els nostres nois i noies, els nens i nenes, han de veure que amb esforç tot pot ser possible». No hi ha data encara, però el consistori prepara «alguna cosa» per retre homenatge a la jugadora. «Estarem en contacte permanent amb la família per saber quan podrà venir. Ho aprofitarem llavors».

Perquè Paula Badosa sol deixar-se caure per Begur. Els seus pares hi viuen. La seva mare, Mireia Gibert, té una botiga de roba al mig del poble. Allà s’hi van instal·lar uns quants anys enrere. Venien dels Estats Units, on hi havien anat a parar per motius de feina. La ciutat de Nova York la va veure néixer. Begur la va acollir quan tenia set anys. I és a la Costa Brava d’on va brollar la seva passió pel tenis. «Vaig començar per casualitat», sol recordar quan se l’entrevista. Un casal d’estiu en va tenir la culpa. Els primers entrenaments, ja més seriosos, a l’acadèmia Topten de Santa Cristina d’Aro, sota la batuta del ja desaparegut Marcelo Wieliwis. Que tenia fusta va quedar clar ben aviat i a partir de llavors no va fer altra cosa que créixer. Aquí, després a València (se’n va anar amb 14 anys per treballar amb Pancho Alvariño), també a Barcelona. Vivia i jugava aquí i allà. Però sempre amb l’Empordà al cor. On hi continua.

«Fa poc parlava amb una persona del poble i la recordava quan, anys enrere, cuidava de la seva germana a la plaça. És una noia molt propera, maquíssima, i també amb caràcter. Aquí tothom se l’estima bastant i molta gent ha seguit la final d’Indian Wells desitjant que li anés tot bé». Són paraules de Jordi Carreras, regidor d’esports de l’Ajuntament. «És un èxit que pot tenir una important repercussió. Amb el temps hem anat veient com, de mica en mica, ha anat escalant a la classificació de la WTA. Potser mig poble ha estat pendent de la televisió. I quan pugui, l’esperarem aquí. Tenim ganes de fer-li alguna cosa, com se la va homenatjar anys enrere després de guanyar el torneig de Roland Garros júnior». Sense tenir mai una «gran tradició pel tennis», a Begur sí que, sota el criteri de Carreras, «sempre ha agradat l’esport. Ara és el futbol, però també ho van ser el voleibol femení i el bàsquet». Badosa és el gran referent, però n’hi ha més, com Kirian Mirabet (motociclisme), Xavier Aldrich (hoquei patins) i Gio Carreras (futbolista i, precisament, filla del regidor).

També la coneix, i bé, Carles Sastre. El delegat territorial de la Federació Catalana de Tenis. «El que ha aconseguit és una fita limitada a uns pocs escollits. Estem acostumats a veure unes regles del joc molt marcades en el tenis masculí però en el femení això no passa. Pot guanyar qualsevol i això el fa més divertit». Ara li ha tocat a Badosa, campiona d’Indian Wells. «És una tenista de raça, amb un caràcter espectacular, que ha sabut sobreposar-se a les adversitats i trobar un equilibri interessant amb el seu entorn. És molt competitiva, però també sap gestionar tots els moments. El que està fent és per treure’s el barret». Aplaudia la seva «progressió espectacular» i creia que posar-li un sostre no té cap sentit. «Ara ha d’assumir on és, què ha aconseguit, i després celebrar les victòries quan toca, donant importància al moment concret. No dir bajanades ni exigir-li res fora de lloc». Així que parlar d’ella com la nova Sharapova, com se la donava a conèixer anys enrere, és del tot innecessari. S’ha guanyat a pols ser Paula Badosa i punt. A Begur ho saben molt bé. I ja l’esperen per felicitar-la com cal.