L’Espanyol va aconseguir ahir el segon triomf consecutiu de la temporada contra el Cadis al RCDE Stadium amb un gol de Raúl de Tomás just abans de la mitja part i un altre en pròpia porta de Chust, després d’un xut de Nico Melamed al minut 66. El conjunt andalús es va diluir progressivament davant la fam de l’amfitrió, disposat a convèncer els 15.678 espectadors que van acudir a veure el partit. Álvaro Cervera va intentar dinamitzar el joc del seu equip amb tres canvis simultanis al minut 70, tot i que no hi va haver remuntada.

L’Espanyol va començar manant de forma clara. El Cadis es va trobar amb els avisos de Darder i Pedrosa, però, sobretot, amb un incisiu Raúl de Tomas. RDT va buscar el gol amb insistència fins que el va aconseguir. Als 30 minuts de partit, el davanter va enviar una pilota al pal.

Al tram final de la primera part, també va disposar d’una bona ocasió que va aturar Ledesma. I quan tot apuntava que el zero a zero seria el resultat a la mitja part, el davanter blanc-i-blau va resoldre una jugada a l’àrea petita per signar el primer gol de la nit, el quart de la temporada.

L’equip andalús no va començar de forma inofensiva i fins i tot va plantejar un futbol sòlid. Va disposar d’una ocasió de Sobrino, que no va poder concretar la seva rematada de cap. No obstant això, va acabar replegat a la primera meitat davant un Espanyol que va demostrar molta més gana i, sobretot, remat.

A la represa, els catalans no van deixar que el guió canviés. Amb més pausa, però amb el mateix perill a dalt, els de Vicente Moreno van perseguir el segon gol. Al minut 66, Nico Melamed va fer un xut que va tocar en Chust i va acabar al fons de la xarxa. Cervera va apostar per un triple canvi al minut 70 per intentar remuntar un partit que els locals van saber refredar fins al final.